الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية و483 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط أكثر
الداخلية تضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وأسفرت نتائج الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 121,215 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية 

وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة القانونية،الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص. 

 483 سائقا يتعاطون المخدرات 

كما قامت الإدارة بفحص 3,711 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 483 حالة منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي السياق ذاته، كثفت الوزارة حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (1,159) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه – تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 389 سائقًا، وتبين إيجابية 40 حالة تعاطي مواد مخدرة وضبط 22 محكومًا عليهم بإجمالي 38 حكمًا قضائيًا والتحفظ على 6 مركبات لمخالفتها قانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة بكافة المناطق لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المرورى بما يضمن سلامة جميع مستخدمي الطرق. 

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