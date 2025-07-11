ضبط متهم بسرقة سيارة من داخل معرض بمدينة نصر بأسلوب المغافلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة من داخل معرض سيارات باستخدام أسلوب "المغافلة" بـ مدينة نصر.

سرقة سيارة من داخل معرض بمدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة من داخل معرض سيارات كائن بدائرة القسم، وذلك باستخدام أسلوب "المغافلة".

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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