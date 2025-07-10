الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق في محطة كهرباء بشبرامنت بالجيزة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محطة كهرباء في أبو النمرس،فيتو

اندلع صباح اليوم الخميس حريق هائل داخل محطة كهرباء رئيسية بقرية شبرامنت التابعة لـمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل في وقت قياسي.

فور تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحريق، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط المحطة لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

وكشفت تحريات قوات المباحث أن الحريق اندلع داخل محطة تابعة لشركة الكهرباء، تضم 4 محولات كهربائية بقدرة 300 كيلو فولت لكل محول، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تلف بعض الكابلات الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمنشآت الخدمية في القرية.

وأكدت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة أنها تعمل حاليًا على إصلاح الكابلات المتضررة وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى جميع المناطق المتأثرة، بعد الانتهاء من أعمال التبريد والتأكد من سلامة المحطة.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحريق لفحص أسبابه ورفع الآثار الناتجة عن الحادث، وذلك بتكليف من النيابة العامة، التي أمرت أيضًا بتحرير محضر بالواقعة ومتابعة التحقيقات، للتأكد مما إذا كان الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو خلل فني.

التحفظ على كاميرات مراقبة بفيلا في التجمع لكشف غموض العثور على جثة أجنبية بداخلها

تصادم مروع بين سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ووقوع إصابات

تفحم سيارة ملاكي بميدان هشام بركات وماس كهربائي السبب

تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبدرشين

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

أصيب أثناء إطفاء حريق سنترال رمسيس، تفاصيل حالة نائب رئيس حي الأزبكية

تحويل مروري على الطريق الأوسطي بعد انقلاب سيارة محملة بزلط بالأوتوستراد

إجراءات وأوراق دعوى الطلاق للضرر وخطوات الاستئناف على الحكم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق محطة كهرباء رئيسية لمركز ابو النمرس قوات المباحث الكابلات الكهربائية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع المركزي اليوم

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

إسرائيل ترضخ للمقاومة، الاحتلال يوافق على إعادة إعمار غزة بأموال قطرية ودول عربية تعترض

بعد محاولة اغتيال ترامب، تعليق مهام 6 من أفراد الخدمة السرية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

بعد سؤال إبراهيم سعيد، عالم أزهري يوضح حكم الدعاء على الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية