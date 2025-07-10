إخماد حريق في محطة كهرباء بشبرامنت بالجيزة

اندلع صباح اليوم الخميس حريق هائل داخل محطة كهرباء رئيسية بقرية شبرامنت التابعة لـمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل في وقت قياسي.

فور تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحريق، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط المحطة لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

وكشفت تحريات قوات المباحث أن الحريق اندلع داخل محطة تابعة لشركة الكهرباء، تضم 4 محولات كهربائية بقدرة 300 كيلو فولت لكل محول، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تلف بعض الكابلات الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمنشآت الخدمية في القرية.

وأكدت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة أنها تعمل حاليًا على إصلاح الكابلات المتضررة وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى جميع المناطق المتأثرة، بعد الانتهاء من أعمال التبريد والتأكد من سلامة المحطة.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحريق لفحص أسبابه ورفع الآثار الناتجة عن الحادث، وذلك بتكليف من النيابة العامة، التي أمرت أيضًا بتحرير محضر بالواقعة ومتابعة التحقيقات، للتأكد مما إذا كان الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو خلل فني.

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