الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

ضبط قاتل طليقته بدهشور،
ضبط قاتل طليقته بدهشور، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مستشار سابق قتل طليقته بممشى سيتي بارك السياحي  بقرية دهشور بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الغيرة عليها وحبه الشديد لها، خاصة لرفضها الرجوع إليه وشاهدها ليلة الجريمة تسير مع شخص على الممشى الأمر الذي أثار حفيظته فأخرج السلاح الناري وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياتها في الحال بينما لاذ الشخص الذي كان يسير معها باقرار فلم يقدر على الإمساك به.

 وأكد  شهود العيان لرجال التحقيق، أنهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية وسقوط سيدة أرضا أمام معرض سيارات بممشى سيتي بارك، وسارعوا بإبلاغ الشرطة بالحادث.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده ورود بلاغ بإطلاق نار وسقوط ضحية بممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وعثر على جثمان سيدة مصابة بطلقات نارية.

وأشارت التحريات الأولية  إلى أن السيدة كانت برفقة زوجها العرفي يسيران معًا وقت الواقعة وأن المتهم “طليقها” ترصد لها وأطلق أعيرة نارية عليها وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.
 

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الأجهزة الأمنية بممشى سيتي بارك السياحي دهشور

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