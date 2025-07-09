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حوادث

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

تنفيذ الأحكام تلاحق
تنفيذ الأحكام تلاحق صالح جمعة، فيتو

تلاحق إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، لتنفيذ أحكام قضائية نفقة صادرة ضده لصالح طليقته، قدرت بمليون جنيه، وذلك في مكان وجوده بالساحل الشمالي والذي أكدت زوجته وجوده هناك هروبًا من إلقاء القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

 

وقالت بسنت أحمد، طليقة صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، إنها اكتشفت سفر اللاعب إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية، وذلك للتهرب من حملة أمنية لتنفيذ حكم قضائي ضده.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها حصلت على حكمين نهائيين بالحبس والغرامات المالية، كنفقة مجمعة منذ عام، التي قدرت بمليون جنيه ولم تنفذ حتى الآن، بينما يقضي طليقها وقته في الساحل الشمالي.

 

وأكدت أنها توجهت لتنفيذ الأحكام أكثر من مرة إلى مسكنه في مدينة نصر ولم تجده، بينما تأكدت من وجوده في الساحل الشمالي بصحبة أصدقائه، وأخبرت إدارة تنفيذ الأحكام لملاحقته والقبض عليه.

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تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق بالساحل الشمالي

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