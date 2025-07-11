شاهد، جهود قوات الحماية المدنية في عمليات تبريد مبنى سنترال رمسيس

عودة حريق سنترال رمسيس، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق سنترال رمسيس، الذي تجدد فيه اشتعال النيران مجددًا.

معرفة تفاصيل حريق سنترال رمسيس

ورصدت عدسة فيتو، جهود قوات الحماية المدنية المستمرة في عمليات تبريد موقع حريق سنترال رمسيس.

وتلقى فرد قوات الحماية المدنية العلاج داخل سيارة الإسعاف، الموجودة بمحيط سنترال القاهرة لتقديم المساعدة للمصابين.

فيديو حريق سنترال رمسيس

وصرح مصدر أمني مسؤول بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب أعلى مبنى سنترال رمسيس دون وقوع أي خسائر بشرية.

حريق سنترال رمسيس

وكانت تجددت النيران، مساء الخميس، أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بعد ساعات من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.