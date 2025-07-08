أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

كشف أقارب وأصدقاء 3 شهداء بـ حادث حريق سنترال رمسيس، اللحظات الأخيرة للمتوفيين داخل السنترال رمسيس الذي اندلعت فيه النيران أمس الإثنين، أثناء تأدية عملهم.

في البداية، قال صديق مقرب من المهندس أحمد مصطفى، إن الشهيد كان ينتوي الارتباط قريبا، مشيرا إلى أن مكالمة أخيرة جمعتهما قبل معرفة خبر وفاته، حيث أوصاه بأن يعتني بنفسه، متمنيا أن يراه بخير حال.

وتابع إنه فور انتهاء المكالمة بدأ يشعر بالقلق حتى جاء له خبر الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس الذي يعمل به الراحل، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع هاتفيا، ولم يجد استجابة منه، فأسرع إلى السنترال، متمنيا أن يرى صديقه يخرج من وسط النيران بخير، إلا أن قضاء الله وقدره أن يموت صديقه الذي وصفه بـ “طيب الخلق والمحب للجميع”.



فيما قالت زوجة المهندس وائل مرزوق: إن الشهيد اتصل بها أثناء اندلاع الحريق، وأخبرها بأنه يحاول الخروج من وسط النيران، وأنه شاهد عددا من أصدقائه أصيبوا بحالات اختناق، وأنهى معها المحادثة حتى يساعد أصدقاءه وينقلهم إلى داخل المكاتب حتى تأتي فرق الإنقاذ.

وأكدت أنه عاود الاتصال بها، وأخبرها بأنه تمكن من الخروج من النيران، وأنه حاليا في أمان، واطمأن على ابنيه، وأثناء المكالمة انقطع الاتصال بينهما، وعاودت الاتصال به عدة مرات بدون جدوى.

وتابعت أنها توجهت لموقع الحادث، وأخذت تبحث عن زوجها وسط المصابين والأحياء لكنها لم تجده، حتى عثر عليه رجال المطافي هو و3 من زملائه متوفين داخل مكاتبهم، مطالبة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وأكد صديق المهندس أحمد رجب، أحد ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس أن صديقه توفي وهو يصلي، وهو الأمر الذي أكده زملاؤه من المصابين بالحادث، مشيرين إلى أن الشهيد كان محبوبا من الجميع، وكان يتمنى أنه يتوفاه الله وهو ساجد.



وضمت قائمة الضحايا كلا من: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

يشار إلى أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت مساء أمس الإثنين، فى إخماد حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، بعد عدة ساعات من اندلاع النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب الحريق داخل سنترال رمسيس، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بكامل تجهيزاتها إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمتواجدين حفاظًا على الأرواح.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بينما تستمر عمليات التبريد والسيطرة الكاملة داخل المبنى لمنع تجدد النيران.





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