أصيب أثناء إطفاء حريق سنترال رمسيس، تفاصيل حالة نائب رئيس حي الأزبكية

حريق سنترال رمسيس، كشفت مصادر طبية من داخل المستشفي القبطي برمسيس، أن نائب رئيس حي الأزبكية، صفوت حسن، أصيب بحالة إغماء إثر استنشاقه الأدخنة التي المتصاعدة أثناء عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع بالأمس، مؤكدة أن حالته الصحية الآن مستقرة بعد خضوعه للعلاج اللازم.

وأوضحت المصادر أن نائب رئيس حي الأزبكية تحت الملاحظة الطبية، وسيخرج فور الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

يذكر أن قوات الحماية المدنية نقلت نائب رئيس حي الأزبكية، صفوت حسن، بسيارة إسعاف إلى المستشفى القبطي، بعد إصابته بحالة إغماء واختناق، نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة المنبعثة من سنترال رمسيس المحترق.





يشار إلى أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت مساء أمس الإثنين، فى إخماد حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، بعد عدة ساعات من اندلاع النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب الحريق داخل سنترال رمسيس، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بكامل تجهيزاتها إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمتواجدين حفاظًا على الأرواح.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بينما تستمر عمليات التبريد والسيطرة الكاملة داخل المبنى لمنع تجدد النيران.





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