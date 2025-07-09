تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبدرشين

شهد الطريق الصحراوي بدائرة مركز البدرشين، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال في طريقهم إلى العمل، ما أسفر عن إصابة السائق و10 من مستقلي السيارة بإصابات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق بنزيف في المخ، و10 عمال آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة على الطريق من خلال إجراء تحويل مروري مؤقت لتخفيف الزحام الذي نتج عن الحادث، فيما تواصل الفرق المختصة رفع آثار الحطام وسحب السيارة من موقع الحادث لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

من جانبها، باشرت فرق البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الحادث للوقوف على ملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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