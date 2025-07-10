الجمعة 11 يوليو 2025
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اقتصاد

بعد إخماد حريق محدود بسنترال رمسيس، مصادر: لا تأثير في خدمات الاتصالات

سنترال رمسيس، فيتو
سنترال رمسيس، فيتو

شهد سنترال رمسيس حريقًا محدودًا، مساء اليوم الخميس، وتمت السيطرة عليه، حيث تساءل الكثيرون عن تأثر الخدمات بعد الحريق. 

وأكدت مصادر أنه لا يوجد أي تأثير للحريق المحدود الذي شهده سنترال رمسيس، خاصة أن السنترال  خارج الخدمة بعد أن تم نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال لتعمل كشبكة بديلة.

وكانت قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق محدود بسنترال رمسيس، وذلك بعد أن تجدد اشتعال النيران في أحد طوابق المبنى مساء اليوم، وتواصل قوات الحماية المدنية وجودها في محيط سنترال رمسيس لضمان التدخل السريع ومواجهة أي تطورات.

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