إغلاق الطرق المؤدية إلى سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو وصور)

حريق سنترال رمسيس، أغلق منذ قليل شارع رمسيس، الاتجاه المؤدي إلى سنترال رمسيس القاهرة، أمام حركة السيارات والمارة، وذلك بعد اشتعال النار به مجددًا.

فيديو حريق سنترال

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق سنترال رمسيس، وبدء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الحريق.

عودة حريق سنترال رمسيس

اندلعت النيران من جديد أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مساء الخميس، بعد السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين الماضي، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

معرفة تفاصيل حريق سنترال رمسيس

وأكدت مصادر أمنية أن ألسنة اللهب ظهرت مجددًا، حيث دفعت الأجهزة المعنية بسيارات إطفاء للسيطرة التامة على الموقع.

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