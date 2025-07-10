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خارج الحدود

مسئول إيراني: طهران قادرة على اغتيال ترامب خلال حمام شمس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ألمح المستشار السابق للمرشد الأعلى الإيراني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتعرض لهجوم من طهران أثناء استرخائه في منتجع مارالاجو بفلوريدا بطائرة مسيرة، خلال مقابلة أجراها محمد جواد لاريجاني مع التلفزيون الرسمي في إيران.

ترامب فعل شيئًا يمنعه من الاستلقاء تحت أشعة الشمس فى مارالاجو

وفقا لصحيفة الإندبندنت، قال لاريجاني: "لقد فعل ترامب شيئًا يمنعه من الاستلقاء تحت أشعة الشمس فى مارالاجو بينما هو مستلق هناك وبطنه في مواجهة الشمس، قد تصيبه طائرة مسيرة صغيرة في سرته الأمر بسيط للغاية".

وفي وقت لاحق، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وُجهت هذه التصريحات إلى ترامب، الذى ضحك من التهديد الواضح، وسأل المذيع بيتر دوسى الرئيس عن آخر مرة استلقى فيها تحت أشعة الشمس.

أجاب ترامب مبتسمًا: "لقد مر وقت طويل. لا أعرف، ربما كنت في السابعة من عمري تقريبًا. لست مهتمًا كثيرًا بهذا الأمر"، وأضاف: "أعتقد أنه تهديد. أنا متأكد من أنه ليس تهديدًا في الواقع، ولكن ربما يكون كذلك".

التدخل الأمريكي في حرب إسرائيل وإيران

ويأتي هذا التبادل بعد أسبوعين من التدخل الأمريكي في حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يومًا بقصف المنشآت النووية الثلاث في طهران، وخلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على مساعدة إسرائيل في حملتها ضد إيران.

وأعلن ترامب مرارًا وتكرارًا أن القصف الأمريكي لثلاثة من المواقع النووية الإيرانية قد "دمرها"، على الرغم من أن بعض الخبراء شككوا في مدى الضرر وأثاروا احتمال أن تكون إيران قد أخفت جزءًا من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربات.

اليورانيوم الإيراني المخصب

وصرح مسؤول إسرائيلي بأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال موجودًا في فوردو ونطنز وأصفهان، وهي المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، ولم يتم نقله، ومن المقرر استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في النرويج هذا الأسبوع، وقد صرح ترامب يوم الاثنين برغبته في رفع العقوبات عن إيران في وقت ما.

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