المخابرات الفرنسية: برنامج إيران النووي الإيراني تراجع عدة أشهر إلى الوراء

كشفت تقارير استخباراتية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لأضرار كبيرة في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قدراته عدة أشهر إلى الوراء، وفق تقييم أولي صادر عن أجهزة المخابرات الفرنسية.

تاثر مكونات البرنامج النووي الإيراني

وذكر التقرير أن جميع مكونات البرنامج النووي الإيراني تقريبًا تأثرت بفعل ما وصفه بـ"حادث أمني معقّد"، بعد الضربة الأمريكية.

نقطة تحول في ملف إيران النووي

وأضاف، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول محتملة في ملف إيران النووي، الذي طالما كان محل قلق دولي متصاعد.

تدمير جزء من مخزون اليورانيوم

وبحسب المصادر، فإن جزءًا صغيرًا من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قد تم تدميره، لكن الجزء الأكبر لا يزال تحت سيطرة السلطات الإيرانية، ما يعني أن التهديد النووي لم يُستبعد تمامًا، رغم الضربة الأخيرة.

وأكدت المخابرات الفرنسية أن لديها مؤشرات قوية على وجود مخزونات من اليورانيوم المخصب بنسبة مرتفعة في مواقع داخل إيران، بعضها قد لا يكون خاضعًا بالكامل للرقابة الدولية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات الغربية للضغط على طهران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

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