قتلى وإصابات بالآلاف، إيران تعلن حصيلة ضحاياها المدنيين في حربها مع إسرائيل

أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء، عدد القتلى الذي راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية خلال شهر يونيو الماضي.

الاعتداءات الوحشية التي شنها الكیان الصهیوني على المدن الإيرانية

وقال ظفرقندي إن نحو 700 مدني قتلوا في "الاعتداءات الوحشية التي شنها الكیان الصهیوني على المدن الإيرانية".

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن الوزير قوله خلال زيارته لمركز طبي في طهران، وتفقده لحالة طفل عمره 5 أعوام أصيب في الحرب: "أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو".

طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بحروق بنسبة 50 بالمئة

وأوضح أن "من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بحروق بنسبة 50 بالمئة، وقد استشهد أفراد عائلته أيضا في هذه الاعتداءات".

وتابع قائلا إن "هذا العدوان هجوم وحشي وغير مبرر ضد المدنيين".

وزير الصحة الإيراني: استشهاد 700 مدني في الهجمات الإسرائيلية

وقال عن آخر الإحصاءات عن ضحايا الحرب التي استمرت 12 يوما: "استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، من بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم".

وأضاف أن "الكیان الصهيوني استهدف 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ، كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، وهذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

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