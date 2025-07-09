الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: إيران كانت على بُعد عام واحد من إنتاج قنابل نووية

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران كانت قبل فترة قريبة قادرة على تصنيع أكثر من قنبلة نووية خلال عام واحد فقط، مستندًا إلى معطيات استخباراتية حديثة.

التقييمات الأمنية الإسرائيلية بشأن مخزونات اليورانيوم الإيرانية

وأضاف نتنياهو أن التقييمات الأمنية تشير إلى أن مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب ما زالت مدفونة تحت الأرض، ولا توجد مؤشرات على تراجع طهران عن هذا المسار.

 

نتنياهو: إيران لا تمتلك قدرات نووية فعلية حاليا

وأكد نتنياهو: “لا أعتقد أن إيران تمتلك حاليًا قدرات نووية فعلية، لكنها تعلم جيدًا أن بوسعنا تكرار ما قمنا به سابقًا إن حاولت إعادة تشغيل برنامجها النووي”.

وكشفت تقارير استخباراتية فرنسية، أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لأضرار كبيرة في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قدراته عدة أشهر إلى الوراء، وفق تقييم أولي صادر عن أجهزة المخابرات الفرنسية.

وذكر التقرير أن جميع مكونات البرنامج النووي الإيراني تقريبًا تأثرت بفعل ما وصفه بـ"حادث أمني معقّد"، بعد الضربة الأمريكية.

 وأضاف، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول محتملة في ملف إيران النووي، الذي طالما كان محل قلق دولي متصاعد.

 

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