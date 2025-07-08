الحرس الثوري: مقتل واعتقال 6 إرهابيين حصيلة العملية الأمنية شرقي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية، أسفرت عن مقتل واعتقال ستة عناصر وصفهم بـ"الإرهابيين"، في مدينة جابهار الواقعة جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع باكستان.

رصد تحركات مشبوهة جنوب شرق إيران

وقال بيان رسمي صدر عن الحرس الثوري: إن العملية جاءت عقب رصد دقيق لتحركات مشبوهة في المنطقة، وأن القوات تمكنت من ضبط كميات من المواد المتفجرة، والأسلحة، والذخائر، وأجهزة اتصال حديثة، كانت معدّة لاستخدامها في تنفيذ عمليات "تخريبية وإرهابية".

اعتقال عناصر تابعة لجماعات مسلحة انفصالية

وأوضح البيان أن من بين المعتقلين عناصر تابعين لجماعات مسلحة انفصالية، دون تسميتها، في حين لم يوضح البيان ما إذا كانت هناك صلات مباشرة بتنظيمات مثل "جيش العدل" الذي ينشط في تلك المنطقة الجغرافية. وأكد الحرس الثوري أن العملية "وجهت ضربة قاسية للخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن البلاد، خصوصًا في المناطق الحدودية الحساسة".

وتُعد مدينة جابهار ذات أهمية استراتيجية لـ إيران، حيث تقع على ساحل بحر العرب، وتشهد من وقت لآخر توترات أمنية بسبب وجود جماعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان، وهو ما يدفع السلطات الإيرانية لتكثيف عمليات التمشيط والمراقبة هناك.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن القوات الأمنية تواصل تمشيط المناطق الجبلية المحيطة بجابهار، مشيرة إلى أن العملية الأخيرة تأتي ضمن جهود أوسع لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي الإيراني.

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