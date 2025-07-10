الأهلي يواصل ثورته في الميركاتو الصيفي، الأحمر يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة مصطفى محمد، ويطارد هذا الثنائي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد

يواصل النادي الأهلي تحركاته بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، لبحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الحالي، خاصة في ظل رغبة النادي في تدعيم الخط الأمامي بمهاجم سوبر حال رحيل وسام ابو علي مهاجم الفريق.

ويأتي ذلك تزامنا مع تحركات أخرى لضم الثنائي أحمد هاني ومحمد شكري، لاعبي سيراميكا كليوباترا، في إطار خطة إدارة الكرة بالنادي لتدعيم الخط الخلفي.

وأنهى النادي الأهلي عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كان آخرها التعاقد مع المدافع الشاب ياسين مرعي قادما من فاركو، برغم من ذلك يواصل النادي الأحمر فتح خطوط تفاوض لتدعيم مراكز مختلفة داخل الفريق.

ما صفقات الأهلي حتى الآن؟

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نجح النادي الأهلي في التعاقد مع 6 صفقات حتى الآن وهي: محمود تريزيجيه والحارس محمد سيحا، بالإضافة لأحمد السيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف.

الأهلي يسعي بقوة لحسم صفقة شكري

تعمل إدارة النادي الاهلي على قدم وساق من أجل حسم صفقة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، لحل أزمة الجبهة اليسرى لدى القلعة الحمراء.

وأكد مصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيعقد جلسة مع محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا خلال الساعات المقبلة لحسم صفقة اللاعب.

وكان النادي الأهلي قد حسم كل الاتفاقات مع محمد شكري بشأن ضمه في انتقالات الصيف، ويتبقى فقط موافقة فريقه على بيعه.

ويرغب فريق سيراميكا في ضم كريم الدبيس ضمن الصفقة، مع رغبة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق في التمسك باللاعب خاصة أن هناك أزمة في الجبهة اليسرى للأهلي.

ويرفض النادي الأهلي الاستسلام في صفقة محمد شكري، وهناك إصرار شديد على عودة اللاعب من جديد إلى القلعة الحمراء.

معلومات عن محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة

1ـ ولد في 6 يوليو عام 1999 أي يبلغ من العمر 25 عاما.

2ـ بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

3ـ يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

4ـ تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال فترة قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

5ـ توج مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

6ـ انتقل إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، من يناير 2021 وحتى صيف 2022، وشارك معهم في 17 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.

7ـ انضم إلى سيراميكا كليوباترا مع انطلاق موسم 2022-2023، وتوج معهم بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث مرات.

8ـ شارك في 58 مباراة بقميص سيراميكا، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفا.

9ـ تم استدعاؤه لمعسكر منتخب مصر الأول في مارس 2024 بقيادة المدير الفني حسام حسن، وشارك كبديل في مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا، وهي أول مشاركة دولية له.

10ـ تعرض لقطع في الرباط الصليبي يوم 14 أبريل 2024 أمام المصري البورسعيدي قبل أن يعود للملاعب هذا الموسم أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكنه ظل بديلا.

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة مصطفى محمد

يرفض مسؤولو النادي الأهلي الاستسلام في صفقة مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة الأهلي ترى أن ضم مصطفى محمد خير تعويض لـ وسام أبوعلي الذي يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم الاحتراف سواء بالدوري الأمريكي أو الريان القطري.

وكشف مصدر أن مصطفى محمد يرحب بعرض النادي الأهلي على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن هناك أسباب تعطل الصفقة.

أول هذه الأسباب هي مغالاة نادي نانت في مطالبه المالية لبيع مصطفى محمد، حيث حدد مبلغ 5 ملايين يورو في البداية.

ماذا قدم مصطفى محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفى محمد عن الزمالك وخوضه رحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين.

حيث شارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف.

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين.

الأهلي يضع أحمد هاني ضمن حساباته

يسعي مسئولو الأهلي لحسم صفقة أحمد هاني، ظهير أيمن فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل الأهلي في حسم صفقة أحمد هاني، عقب إتمام صفقة ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة 5 سنوات، لتدعيم مركز قلب الدفاع.

من أحمد هاني المرشح لتدعيم الأهلي؟

وبدأ أحمد هاني، مسيرته في صفوف قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود ومنه إلى طلائع الجيش، ليستقر أخيرًا في نادي سيراميكا كليوباترا.

ويبلغ طول صاحب الـ28 عامًا، 1.78 متر، كما شارك اللاعب في 113 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما حصل على 17 إنذارًا وتعرض للطرد مرة واحدة.

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