الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

مصطفي محمد
مصطفي محمد

قال مصدر داخل الأهلي: إن خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي وافق على ضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم. 

وعلمت فيتو أن ريبيرو أبلغ إدارة النادي الأهلي بضرورة التحرك لحسم الصفقة لتعويض الرحيل المنتظر لوسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي اقترب من الرحيل إلى الريان القطري. 

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي  

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين. 

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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