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رياضة

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

الأهلي
الأهلي

ظهر التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي، في تدريبات نادي النجم الرياضي الساحلي، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

كان موقع “نسمة” التونسي كشف عن حصول كريستو على وثيقة رحيله من الأهلي لينتقل في صفقة مجانية إلى النجم الساحلي، مشيرا إلى أن النادي التونسي في انتظار رفع إيقاف القيد تمهيدا لإعلان عودته رسميا لصفوف الفريق.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة كل ما قدمه محمد الضاوي كريستو رفقة الأهلي، قبل إعلان رحيله بشكل رسمي من جانب الأحمر. 

أرقام وبطولات كريستو مع الأهلي 

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة، ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وحصد كريستو رفقة الأهلي، لقب الدوري الممتاز مرتين، ومثلهم كأس مصر، ولقبين دوري أبطال إفريقيا. 

قيمة إنتقال كريستو إلي الأهلي 

وكان كريستو قد انضم للأهلي من النجم الساحلي موسم 2023، وبلغت الصفقة حينها مبلغ 1.250 مليون دولار، لكن تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي، مما يعني أن الصفقة كلفت خزينة الأهلي قرابة الـ 310 آلاف دولار.

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