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رياضة

ريبيرو يستعجل حسم صفقة الظهير الأيسر في الأهلي

ريبيرو، فيتو
ريبيرو، فيتو

استعجل الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، مسئولي ناديه لحسم صفقة الظهير الأيسر، لتدعيم هذا المركز بعد رحيل المغربي يحيى عطية الله، وقبله التونسي علي معلول، ومع عدم حسم صفقة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا أو توفيق محمد لاعب بتروجت. 

كما رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري الي الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب، حيث قال المصدر: إن النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقي بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان. 

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول علي خدماته أيضا. 

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