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رياضة

مهاجم منتخب مصر يرد على إمكانية انتقاله للنادي الأهلي

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

نشر أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، ستوري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، يرد من خلالها على سؤال حول إمكانية انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ونشر كوكا صورة له بتيشرت النادي الأهلي وهو ناشئ، للرد على سؤال “مش ناوي تيجي الأهلي” ليجيب اللاعب ويقول “مين عارف بكرة مخبي إيه”.

 

ويأتي رد اللاعب في ظل بحث النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم خلال الفترة الحالية، استعدادا للرحيل المنتظر لـ وسام أبو علي مهاجم الفريق. 

 

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يعود فريق النادي الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يطير بعدها بـ 4 أيام إلى تونس، للدخول في معسكر خارجي، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل معسكر الأهلي في تونس 

واستقر الجهاز الفني للأهلي على أن تطير بعثة الفريق يوم 18 من شهر يوليو الجاري إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 الشهر ذاته ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

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