الأهلي يتخذ قرارا جديدا يحسم مستقبل جراديشار

اتخذ النادي الأهلي قرارا جديدا فيما يتعلق بمهاجمه السلوفيني جراديشار.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن النادي أغلق الباب تماما أمام رحيل مهاجمه في ظل الرحيل المنتظر للفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدا عدم مناقشة أي عروض تصل مهاجم الفريق جراديشار.

جراديشار مستمر في صفوف الأهلي ولن يرحل

وأوضح أن جراديشار مستمر في صفوف الأهلي ولن يرحل في الميركاتو الصيفي.

من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي: إن التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو، جاء بعد موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، مؤكدا أن المدرب شاهد مباريات للاعب وأكد أنه إضافة قوية للفريق.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات متبادلة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا من أجل حسم الصفقة التي تأتي بعد التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو.

وانضم ياسين مرعي إلى الأهلي لمدة خمسة مواسم بعد إنهاء اتفاق الأهلي وفاركو أيضا في إطار خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

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