الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا يحسم مستقبل جراديشار

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

اتخذ النادي الأهلي قرارا جديدا فيما يتعلق بمهاجمه السلوفيني جراديشار.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن النادي أغلق الباب تماما أمام رحيل مهاجمه في ظل الرحيل المنتظر للفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدا عدم مناقشة أي عروض تصل مهاجم الفريق جراديشار. 

جراديشار مستمر في صفوف الأهلي ولن يرحل

وأوضح أن جراديشار مستمر في صفوف الأهلي ولن يرحل في الميركاتو الصيفي. 

من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي: إن التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو، جاء بعد موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، مؤكدا أن المدرب شاهد مباريات للاعب وأكد أنه إضافة قوية للفريق. 

وشهدت الساعات الماضية اتصالات متبادلة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا من أجل حسم الصفقة التي تأتي بعد التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو. 

وانضم ياسين مرعي إلى الأهلي لمدة خمسة مواسم بعد إنهاء اتفاق الأهلي وفاركو أيضا في إطار خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي السلوفيني جراديشار ياسين مرعي مدافع فاركو الإسباني خوسيه ريبيرو

مواد متعلقة

كيف يتحرك الأهلي في ملف تدعيم هجومه؟

ريبيرو يتابع صفقات الأهلي بتقرير يومي مع يوسف

لاعبو الأهلي على ميزان ريبيرو في انطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل جديدة في صفقة ياسين مرعي

هل يلحق إمام عاشور بمعسكر الأهلي في تونس؟

ريبيرو يستعجل حسم صفقة الظهير الأيسر في الأهلي

الشناوي أساسيا، ريبيرو يستقر على حارس الأهلي الأساسي في الموسم الجديد

بعد اعتذار الترجي، الأهلي يترقب تحديد طرف ودية 25 يوليو في تونس

الأكثر قراءة

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في حريق سنترال رمسيس

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

زغلول صيام يكتب: أين الشركة الألمانية يا رابطة الأندية؟! والصعيد خارج الخدمة في الكرة المصرية

لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية