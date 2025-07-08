شاهد أجمل أهداف الأهلي في الموسم الماضي من الدوري المصري

نشرت الصفحة الرسمية لقناة أون سبورت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أجمل أهداف النادي الأهلي خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، في الموسم الماضي.

ونشر حساب القناة، فيديو لأجمل أهداف النادي الأهلي وعلق عليه: "المزيكا صنعت لمثل هذا الجمال.. استمتع بأجمل 10 أهداف للأهلي في دوري نايل مزاج ما بعده مزاج".

برنامج الأهلي قبل بدء معسكر الإعداد

واستقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، في القاهرة لمدة 4 أيام، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق، على أن يطير بعدها إلى تونس، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

تفاصيل معسكر الأهلي في تونس

واستقر الجهاز الفني للأهلي على أن تطير بعثة الفريق يوم 18 من شهر يوليو الجاري إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 الشهر ذاته ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

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