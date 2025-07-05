السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يجدد مفاوضاته مع نجم الكرة الليبية ويترقب موقف داري

الأهلي
الأهلي

جدد النادي الأهلي تحركاته للتعاقد مع الليبي على يوسف مدافع الإفريقي التونسي لتدعيم دفاع الفريق في الانتقالات الصيفية حال رحيل المغربي أشرف داري عن الفريق. 

ويرغب الأهلي في التعاقد مع المدافع الليبي صاحب ٢٣ عاما، ولكن الأمر مرهون برحيل المغربي أشرف داري بسبب اكتمال قائمة الأجانب ويترقب الأهلي وصول عروض رسمية للاعب المغربي من أجل إطلاق سراحه. 

على يوسف 
على يوسف 

من ناحية أخرى أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي  أعطى الضوء الأخضر لرحيل وسام أبو علي بعد وصول عرض الريان القطري الذي يقترب من 8 ملايين دولار، مؤكدا أن رئيس الأهلي طلب تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من صفقة بيع وسام أبو علي من أجل تجهيز البديل المناسب. 

 

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

ولم يحتاج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث خلال موسم ونصف فقط، أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

 كما حصل أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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الأهلي علي يوسف اخبار الأهلي

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