موعد عودة لاعبي الأهلي للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العودة إلي تدريباته الجماعية، عقب الانتهاء من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق، وذلك لبدء الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يعود فريق النادي الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يطير بعدها بـ 4 أيام إلى تونس، للدخول في معسكر خارجي، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل معسكر الأهلي في تونس

واستقر الجهاز الفني للأهلي على أن تطير بعثة الفريق يوم 18 من شهر يوليو الجاري إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 الشهر ذاته ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

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