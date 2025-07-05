السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على أطراف وديات الأهلي الثلاث في معسكر تونس

ريبيرو
ريبيرو

استقر مسئولو النادي الأهلي على مواعيد وأطراف الوديات الثلاث في معسكر تونس المرتقب يوم ١٨ يوليو الجاري حيث يخوض الأهلي وديته الأولى أمام شباب قسنطينة الجزائري يوم ٢١ من الشهر ذاته ثم يخوض مباراة يوم ٢٤ أمام الترجي التونسي أو الإفريقي التونسي ثم مباراة النجم الساحلي التونسي يوم ٢٧ من الشهر ذاته. 

كما قال مصدر داخل فريق الكرة بالأهلي إن وسام أبو علي مهاجم الأهلي أبلغ عددا من زملائه المقربين داخل القلعة الحمراء بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للأندية انه لن يستمر الموسم القادم وأنه على اتصال مع أكثر من ناد من خلال وكيله للرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف مكتفيا بما قدمه مع الأهلي. 

كما طلب خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من إدارة ناديه التعاقد مع مهاجم جديد حال رحيل وسام أبو علي مهاجم الأهلي رسميا مشددا على أهمية تواجد المهاجم الجديد في معسكر الإعداد المنتظر انطلاقه في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري. 

من ناحية أخرى أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي  اعطي الضوء الأخضر لرحيل وسام أبو علي بعد وصول عرض الريان القطري الذي يقترب من 8 مليون دولار مؤكدا ان رئيس الأهلي طلب تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من صفقة بيع وسام ابو علي من أجل تجهيز البديل المناسب. 

 

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

ولم يحتاج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث خلال موسم ونصف فقط، أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

 كما حص أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

 

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