الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مسئول من الأهلي يطير إلي تونس لإنهاء استعدادات معسكر الفريق

الأهلي
الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته استعدادا للدخول في معسكره الإعدادي الخارجي، الذي من المقرر إقامته في تونس خلال شهر يوليو الجاري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2024-2025.

ومن المقرر، أن يغادر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إلى تونس غدا الأربعاء، من أجل إنهاء كافة الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بإقامة البعثة، وذلك قبل سفر الفريق المقرر له يوم 18 من الشهر الجاري.
 

برنامج الأهلي قبل بدء معسكر الإعداد

 

واستقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، في القاهرة لمدة 4 أيام، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق، على أن يطير بعدها إلى تونس، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

تفاصيل معسكر الأهلي في تونس 

واستقر الجهاز الفني للأهلي على أن تطير بعثة الفريق يوم 18 من شهر يوليو الجاري إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 الشهر ذاته ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي تونس سمير عدلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

ما التحركات الجديدة لـ الأهلي بعد فشل التعاقد مع أسد الحملاوي؟

من هو أحمد هاني لاعب سيراميكا المرشح للانتقال لـ الأهلي؟

الأكثر قراءة

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

وزير الاتصالات عن شهداء سنترال رمسيس: "في عينينا وعلى راسنا وجميلهم في رقبتنا"

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

السجن 15 سنة لـ سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 من فتيات العنب (فيديو)

خبير مالي يشيد بقرار تعليق التداول في البورصة: خطوة شجاعة لحماية السوق

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس.. تصريحات مهمة من نائب وزير الاتصالات أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العري في المنام وعلاقتها بارتكاب أفعال محرمة

بعد حريق سنترال رمسيس.. أدعية في السنة النبوية للحفظ من الأذى وقت الحرائق

أفضل 5 أعمال في شهر الله المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية