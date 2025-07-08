الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

عصام كامل

جمهورية السنترال

كنتُ في أحد المتاجر الكبرى عندما أعلن المذيع الداخلي للمتجر أن كل أدوات الدفع الإلكتروني معطلة، وعلى الجانب الآخر طوابير من المواطنين تُلح في طلب الكاش من ماكينات الصرف الآلي دون مجيب، ومحاولات من البعض التواصل مع أهلهم أو ذويهم... شبكات المحمول شبه متوقفة.

ماذا جرى؟ حريق شبّ في سنترال رمسيس، لم تقم الحرب، ولم تقصفنا طائرات لعدو، ولم تنل منا صواريخ عابرة أو فرط صوتية، ولم يُعلَن أحد الحرب علينا، مجرد حريق أعاد البلاد والعباد إلى عصر سحيق.

ليست المشكلة في شخص وزير الاتصالات، ولا في دوره أو سفره خارج البلاد، القضية الرئيسية في بلد يؤسفني وصفه بـ"المخوخ"، فعندما يشب حريق -لا نعرف أسبابه حتى تاريخه- في سنترال واحد، تتوقف الحياة بالكامل، ويُصاب البلد بالشلل، إذن، فإن الأمر ليس في وزير أو غفير، الأمر أخطر من ذلك بكثير.

بلد اختار أولو الأمر فيه العمل على دهان الجدران دون النظر في أساسها وموادها، بلد "اللقطة والصورة والافتتاح العظيم" يُصاب بالشلل لأن حريقًا شبّ في بقعة لا تزيد عن بضعة آلاف من الأمتار، حريق في واحد من المباني الحساسة، المباني الاستراتيجية، دون أن يكون لدينا بديل يصل ما انقطع على الفور.

ماذا لو أن بلادنا دخلت في حرب -لا قدّر الله-؟ ماذا لو أطلق العدو طائرة مسيرة وضرب بها سنترالين أو ثلاثة؟ تتوقف الحياة، وتنقطع السُبل، نعود إلى عصر الظلام، إلى عصر ما قبل التاريخ. بلد بلا إنترنت، ولا شبكات محمول، ولا إسعاف، ولا طوارئ، ولا بنوك، ولا متاجر.

قد يرى البعض في الحريق كارثة، ونراه على نحو مغاير، إنه رسالة مهمة بأن أمننا القومي في خطر، نعم، أمننا القومي في خطر، وخطر كبير، عندما ترى تلك العشوائية في التعامل مع حريق -مجرد حريق- ستُدرك حينها أننا أمام خطر بالغ الخطورة.

المثير أن وزير الاتصالات، عندما عاد إلى الوطن، أول ما قاله: إن لدينا بديلًا! ولماذا يا سيادة الوزير لم يظهر هذا البديل طوال هذه الفترة؟ وأين هو البديل؟ وما معنى البديل؟ إن حالة التراخي في الأداء والرقابة تؤكد أن هذا المبنى لو كان مجهزًا على نحو سليم، ما نشب الحريق من الأصل.

أين رقابة الدفاع المدني؟ وأين هي خطط الطوارئ؟ وكيف يتم تأمين مبنى حساس بهذا الشكل؟ وما هي الجهات التي تؤمّنه وتحميه وتحافظ عليه وتراقب العمل داخله؟! إن صاحب محل الكشري يحتفظ لديه بطفايات حريق، ويُدرب العاملين لديه على المواجهات في مثل هذه الظروف، ألم يكن يليق بهذا البناء المهم أن يحظى بما يحظى به محل الكشري؟!

القصة الآن لم تعد في مبنى السنترال، وإنما في كل مبنى حساس على هذا الشكل، ومراجعة الأمور في كافة ربوع الوطن مهمة مقدسة، وتحقيق شفاف وعادل يجعلنا نقف على أرض الواقع بعيدًا عن "طنطنة" الميديا الكاذبة.

 

إنجازات حكومة العلمين العظيمة

إمام كارفور المعادي والأزهري


ويخطئ من يتصور أن وزارة الاتصالات هي وزارة تليفونات وإنترنت، لم تعد على هذا النحو، وموقعها الحيوي من الاقتصاد والأمن يدفعنا دفعًا إلى وضع تصورات أكثر تقدمًا، ووضع ميزانيات ضخمة حتى تقوم بدورها، فهي أولى من بناء ناطحات السحاب في الصحاري.
 

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