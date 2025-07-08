إجراءات وأوراق دعوى الطلاق للضرر وخطوات الاستئناف على الحكم

ترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية، الإجراءات القانونية والمستندات التي يجب علي الزوجة اتباعها لرفع دعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة والخطوات القانونية التي يستأنف بها الزوج حال طلاق زوجته منه للضرر.





إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة:



- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

- تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

- المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.

- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.

- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.

- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة:



- نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج.

- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة.

- نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.

- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع.

- كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

- القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي.

- عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

- حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.



إجراءات استئناف حكم الطلاق للضرر من الزوجة له



-رفع الاستئناف من الطرف المتضرر من الحكم أو نائبة القانوني.

-ظهور أسباب جديدة تغير من الحكم أو تثبت حق للطرف مقدم الاستئناف وصدور الحكم بناء على ادعاءات كاذبة وكيدية قد توفر إثبات لدفعها.



- يشتمل طلب الاستئناف إثبات عدم وقوع الضرر على الزوجة، الطعن فى شهود الزوجة، وتقديم ما يثبت عدم تبديد المنقولات الخاصة بالزوجة، أو إثبات خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن.





- يستطيع الزوج تقديم مستندات بإخلال المحكمة بحق الدفاع وإثبات لنفى وقوع أى ضرر على الزوجة وذلك لتوثيق النفقات المرسلة للزوجة وعدم انقطاعها، وإثباته بطلان دعوى الزوجة -بالهجر- إما بشهادة الشهود، أو غير ذلك من وسائل الإثبات.



-إجراءات استئناف حكم طلاق للضرر تبدأ بتوثيق طلب استئناف الطلاق بعد صياغته بطريقة قانونية واستيفائه كل البيانات اللازمة، وإرفاق كل المستندات التي تثبت الحق في الدعوى وفي طلب الاستئناف.

-سداد رسوم رفع الدعوى ويتم نظر الدعوى من قبل المحكمة وتحديد جلسة للنظر فيها وأخرى للحكم.

-تستغرق قضية الطلاق للضرر والاستئناف على حكم طلاق للضرر من الزوجة من 4 إلى 6 أشهر للحصول على حكم نهائى بالطلاق.



- حال اطلاع محكمة الاستئناف على هذه الطلبات تقضى بقبول الاستئناف وعدم تطليق الزوجة، أو رفضه وثبوت الحكم بتطليق الزوج

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