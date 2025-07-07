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حوادث

ضبط سائق ميكروباص قام بحركات استعراضية عرضت حياة المواطنين للخطر بالعجوزة

ضبط سائق ارتكب جريمة
ضبط سائق ارتكب جريمة حركات استعراضية بسيارته في العجوزة،فيتو

تمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط سائق ميكروباص قام بالسير برعونة وارتكب حركات استعراضية على الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة العجوزة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وكانت أجهزة البحث الجنائي قد باشرت تحرياتها عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، حيث أظهر السائق وهو يقود الميكروباص بطريقة متهورة ويقوم بحركات خطيرة في منطقة العجوزة. 

وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل سائق أجرة.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تم تحديد خط سير المتهم، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أمكن ضبطه. 

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات.

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 يُذكر أن معلومات الواقعة وردت إلى مباحث العجوزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من خلال إخطار تقدم به المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث القسم، بشأن تداول الفيديو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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