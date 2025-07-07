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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة عزبة النخل والمعمل الجنائي يفحص

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة أن سبب الـحريق الذى نشب داخل شقة بعزبة النخل، ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة وترتب عليه تفحم محتوياتها.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.  

وكانت غرفة عمليات النجدة  قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بعزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لحماية المواطنين، كما بدأت الجهات المعنية في تحديد أسباب اندلاع الحريق.

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الحماية المدنية حريق المعمل الجنائي

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