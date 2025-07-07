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حوادث

جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق

حريق صالون حريمي
حريق صالون حريمي بالشروق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب داخل صالون تجميل وكوافير حريمي بدائرة قسم شرطة الشروق نتج عنه إصابة 3 من العاملات في الصالون، تم نقلهم للمستشفى.

بينما أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث الذين انتقلوا لمكان الواقعة عقب تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة وبصحبتهما قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق، إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بجهاز تصفيف الشعر.
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل كوافير وصالون تجميل شهير بمنطقة الشروق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

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الحماية المدنية حريق قسم شرطة الشروق

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