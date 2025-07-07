مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق أطفيح السريع

لقي شقيقان توأم مصرعهما، وأُصيب شخص ثالث، في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل على الطريق السريع بدائرة مركز شرطة اطفيح بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أطفيح، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والخدمات المرورية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارات المتضررة، وجرى اتخاذ إجراءات تحويل مروري لتسيير حركة المركبات لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها رجال المباحث أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بصندوق، كان يستقلها شقيقان توأم يبلغان من العمر 30 عامًا، حيث توفيا في موقع الحادث، وذلك بعد أن اصطدمت بهما سيارة نقل فنطاس يقودها سائق أُصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجارٍ استكمال التحريات من قبل رجال المباحث، حيث يتم حاليًا سؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب التصادم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة.

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