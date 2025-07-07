اعترافات صادمة لأب وأم قتلا ابنتهما وفصلا رأسها في الجيزة

اعترف أب وأم بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بقتل ابنتهما المراهقة (17 عامًا) بمساعدة شقيقها وابن عمتها، حيث قاموا بذبحها وفصل رأسها عن جسدها، ثم إلقاء الجثة في أحد المصارف.

وأمام جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة، لم يبدُ الأب والأم أي ندم، بل أكدا أنهما لو عادت الضحية للحياة "لقتلاها مرة أخرى"، وفقًا لاعترافاتهما.

وروى المتهمون أن الفتاة هربت من المنزل لتعيش مع شاب في الغردقة، وبعد العثور عليها، اقتادوها إلى منزل العائلة، حيث قام شقيقها بذبحها وفصل رأسها، ثم لفّ الجسد في ملاءة وألقوه بين الزراعات، بينما تم التخلص من الرأس في مصرف مائي.

بدأت الواقعة عندما عثر أهالي على جثة بلا رأس، ليتبين بعد التحريات أنها للفتاة المختفية.

وبتكثيف الجهود، اكتشفت الأجهزة الأمنية تورط الأقارب في الجريمة، حيث اعترف الأب بأنه "غسل العار" - على حد قوله - بينما شارك الآخرون في التنفيذ والتخلص من الجثة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية بتحديد أدوات الجريمة ومطابقة الرأس بالجثة عبر تحليل الـDNA.

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