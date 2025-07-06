الأجهزة الأمنية تفحص فيديو لاعتداء شخصين على آخر بسلاح أبيض

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع مباحث قطاع الأمن العام جهودها لكشف حقيقة، مقطع فيديو تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام شخصين يعتديان على آخر بالأسلحة البيضاء ويشارك أنه في منطقة الهرم بالجيزة.

من خلال فريق يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الفيديو لتحديد هوية الجناة والمجني عليه لفحصه وكشف ملابساته



وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله قيام شخصين يعتديان على آخر بالأسلحة البيضاء وسحله على الأرض بشارع الدري بمنطقة الهرم في الجيزة، وأثناء محاولة عدة أشخاص للتدخل، تعدى عليهم الشابان أيضًا، وأثارت تلك الواقعة غضبا كبيرا بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا، مما دفعهم للاستغاثة بالأجهزة الأمنية بالقبض عليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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