إصابة شخصين في حادث تصادم على محور 26 يوليو والمرور تنجح في تسيير الحركة (صور)

نجحت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة في تسيير الحركة على محور 26 يوليو، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي تسبب في زحام مروري شديد، وأسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن والخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن التصادم وقع نتيجة اصطدام الأتوبيس بالسيارة الملاكي، مما أدى إلى توقف حركة السير وتكدس المركبات.



وقامت الخدمات المرورية باتخاذ الإجراءات الفورية لتيسير الحركة، حيث تم إجراء تحويل مروري مؤقت لحين رفع آثار الحادث، كما تم سحب الأتوبيس والسيارة المتضررة والتحفظ عليهما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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