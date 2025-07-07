الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم على محور 26 يوليو والمرور تنجح في تسيير الحركة (صور)

مصابين في حادث تصادم
مصابين في حادث تصادم بمحور 26 يوليو،فيتو

نجحت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة في تسيير الحركة على محور 26 يوليو، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي تسبب في زحام مروري شديد، وأسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن والخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن التصادم وقع نتيجة اصطدام الأتوبيس بالسيارة الملاكي، مما أدى إلى توقف حركة السير وتكدس المركبات.


 وقامت الخدمات المرورية باتخاذ الإجراءات الفورية لتيسير الحركة، حيث تم إجراء تحويل مروري مؤقت لحين رفع آثار الحادث، كما تم سحب الأتوبيس والسيارة المتضررة والتحفظ عليهما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق أطفيح السريع

اعترافات صادمة لأب وأم قتلا ابنتهما وفصلا رأسها في الجيزة

ماس كهربائي وراء حريق شقة عزبة النخل والمعمل الجنائي يفحص

جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق

3 شروط لاسترداد المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، تعرف عليها

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو لاعتداء شخصين على آخر بسلاح أبيض

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

ضربها بالقلم، القبض على شاب اعتدى على سيدة بمحطة مترو السادات

حريق بجراج ملك لبرلماني في أبو النمرس

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالزيتون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المرورية بمحور 26 يوليو مدينة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق

النواب يوافق على نظام البكالوريا، ويؤكد: مدة التعليم الأساسي 12 سنة

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

المزيد
الجريدة الرسمية