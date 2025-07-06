الأحد 06 يوليو 2025
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انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

الناجي من حادث ميكروباص
الناجي من حادث ميكروباص الطريق الإقليمي، فيتو

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ميكروباص الطريق الإقليمي الميكروباص الاقليمي

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الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

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