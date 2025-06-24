حالات يقضي فيها القاضي بطلاق الزوجة للضرر وشروط إجراءات الدعوى بمحكمة الأسرة

ترصد فيتو لقرائها، حالات يقضي فيها قاضي محكمة الأسرة، الحكم بالطلاق للضرر لصالح الزوجة التي تتقدم تطلب الانفصال عن زوجها لإلحاق ضرر بها، وفقا للإجراءات وشروط وأوراق تقدمها الزوجة في التقرير التالي..

حالات يقضي فيها القاضي بطلاق الزوجة للضرر

-الطلاق للضرر لسوء العشرة

- والطلاق للضرر للزواج بأخرى

- والطلاق للضرر للضرب

-والطلاق للضرر للهجر

- والطلاق للضرر للسب والقذف

- والطلاق للضرر لسجن الزوج

-والطلاق للضرر لغياب الزوج

- والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة



- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

- تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

- المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.

- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.

- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.

- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.



الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة



- نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج.

- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة.

- نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.

- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع.

- كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

- القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي.

- عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

- حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.





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