3 شروط لاسترداد المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، تعرف عليها

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة في التقرير التالي..

أولا: إجراءات استرداد الجنسية المصرية لمتزوجة من أجنبي



_يقدم هذا الطلب من المصرية المتزوجة من أجنبى وفقدت الجنسية المصرية لتنازلها عن الجنسية المصرية بعد الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

_يقدم هذا الطلب من السيدات فقط والمتزوجات من أجانب

تعتبر من ووفق على استردادها الجنسية المصرية مصرية الجنسية اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلبها

_تعتبر مزدوجة الجنسية وتعامل بمصر بوصفها من الجنسية المصرية



_لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب

_لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب



ثانيا: الأوراق المطلوبة لاسترداد المصرية المتزوجة من أجنبي جنسيتها المصرية



_شهادة ميلاد مقدمة الطلب

_شهادة ميلاد والد مقدمة الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)

_جواز سفر مقدمة الطلب الأجنبي الساري

_وثيقة الزواج

_عقد الطلاق في حالة انتهاء الزوجية بالطلاق

_شهادة وفاة الزوج في حالة انتهاء الزوجية بوفاة الزوج



_الإيصال الدال على استلام الأوراق

_إيصال الرسوم

ثالثا:الرسوم المقررة للطلب



50,55 جنيه, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيها

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