الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 شروط لاسترداد المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، تعرف عليها

جواز سفر مصري، فيتو
جواز سفر مصري، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة في التقرير التالي..

 

أولا: إجراءات استرداد الجنسية المصرية لمتزوجة من أجنبي


_يقدم هذا الطلب من المصرية المتزوجة من أجنبى وفقدت الجنسية المصرية لتنازلها عن الجنسية المصرية بعد الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
_يقدم هذا الطلب من السيدات فقط والمتزوجات من أجانب
تعتبر من ووفق على استردادها الجنسية المصرية مصرية الجنسية اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلبها
_تعتبر مزدوجة الجنسية وتعامل بمصر بوصفها من الجنسية المصرية

_لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
_لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب


ثانيا: الأوراق المطلوبة لاسترداد المصرية المتزوجة من أجنبي جنسيتها المصرية 


_شهادة ميلاد مقدمة الطلب
_شهادة ميلاد والد مقدمة الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)
_جواز سفر مقدمة الطلب الأجنبي الساري
_وثيقة الزواج
_عقد الطلاق في حالة انتهاء الزوجية بالطلاق
_شهادة وفاة الزوج في حالة انتهاء الزوجية بوفاة الزوج
 

_الإيصال الدال على استلام الأوراق
_إيصال الرسوم

 

ثالثا:الرسوم المقررة للطلب


50,55 جنيه, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيها

بعد واقعة بسمة وهبي وكارثة الطبيب النائم، مركز طبي شهير بالجيزة يصيب مريضة بتليف في خلايا المخ

كان بيصطاد، العثور على جثمان طالب غرق في نهر النيل بأبو النمرس

حريق يلتهم شقة سكنية في فيصل

بعد واقعة بسمة وهبي، موظفة تتهم مستشفى شهيرا بالدقي بوفاة ابنتها: الدكتور نام أثناء العملية

ضبط عاطل سرق مشغولات وأموال موظف في مدينة نصر

فريق بحث لكشف هوية بلطجي اقتحم مطعما بالجيزة واعتدى على مالكه بـ"سلاح أبيض"

تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة ربع نقل

شماريخ الفرح تحولت إلى مأساة، حريق يلتهم شقة ومحلا تجاريا ومحمصة أثناء حفل زفاف بالجيزة

ضبط مستريحة الزاوية الحمراء استولت على أموال الأهالي بزعم الاستثمار في تجارة المواشي

حكم جديد ضد صالح جمعة يمنعه من السفر لتاني مرة، ومحامي طليقته يتوعده بمفاجأة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو الجنسية المصرية اجنبي

الأكثر قراءة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بعد انفراد فيتو بعقود الـ 5 ملايين جنيه

مسلسل فات الميعاد الحلقة 17، القبض على أحمد مجدي

ريال مدريد يتخطى دورتموند بصعوبة ويتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تفاصيل عرض شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي

خبراء يكشفون للحكومة بدائل لـ الطريق الإقليمي بعد غلقه

ضربها بالقلم، القبض على شاب اعتدى على سيدة بمحطة مترو السادات

بارتفاع يصل لـ 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 6 يوليو 2025

خدمات

المزيد

بارتفاع يصل لـ 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 - 7 - 2025

120 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات بيجو خلال شهر يوليو 2025

انخفاض يصل لـ 34 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية