أخبار الحوادث اليوم.. الداخلية تطارد مرتكبي السير عكس الاتجاه.. تطورات حريق سنترال رمسيس.. الحبس وغرامة لسائق يقود تحت ثأثير المخدرات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدة سيارة بالاصطدام بفاترينة خشبية ودراجة نارية بإحدى مناطق محافظة أسيوط.

كشف الفحص المبدئى، في حريق سنترال رمسيس، أن النيران التهمت عددا من المكاتب الإدارية بالطابق السابع من المبنى، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشار الأدخنة بشكل كثيف، بالإضافة إلى مواد سريعة الاشتعال.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائدا سيارتين يؤديان حركات استعراضية خطرة في إحدى مناطق محافظة الدقهلية، مما عرض حياتهما وحياة المارة للخطر.

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، لحظات عصيبة خلال محاولات إنقاذ للعالمين داخل مبنى سنترال رمسيس، في ظل الحريق الهائل الذي اندلع وتصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة السابعة - بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على سائق، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

شهدت قرية تابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيبت شقيقتها ببتر في القدم، عقب اصطدام قطار القاهرة - الإسكندرية بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد.

حصلت فيتو على الصورة الأولى لـ إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق عقب صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد قضائه فترة حبسه في قضايا نفقة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 21 متهما، في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة اعلاميا بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 8 أكتوبر المقبل للإطلاع.

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