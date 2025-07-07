ضبط شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال.

ووفقًا للتقديرات، فقد بلغت قيمة الممتلكات التي تم غسل الأموال من خلالها نحو 80 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإخطار الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.

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