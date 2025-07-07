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حوادث

ضبط 5 متهمين بعد تداول مقطع فيديو يظهر اتجارهم بالمخدرات في السلام

ضبط 5 متهمين فى
ضبط 5 متهمين فى السلام بعد تداول مقطع فيديو يُظهر اتجارهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة.


    
وكانت وزارة الداخلية، تتابع تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.. تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.
 

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 عناصر إجرامية- مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام - فرد خرطوش - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمُواد المُخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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