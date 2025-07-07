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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة تقودها سيده بفاترينة ودراجة نارية في أسيوط

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة تقودها سيده بفاترين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدة سيارة بالاصطدام بفاترينة خشبية ودراجة نارية بإحدى مناطق محافظة أسيوط.

<strong>الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة تقودها سيده بفاترينة ودراجة نارية في أسيوط</strong>
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة تقودها سيده بفاترينة ودراجة نارية في أسيوط

 فيديو اصطدام سيارة تقودها سيده بفاترينة ودراجة نارية

 

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، والتي وقعت فعليًا بتاريخ 4 من الشهر الجاري، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدة السيارة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

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وبسؤال مالك "الفاترينة"، أقر بعدم تحريره لأي محضر بالواقعة، لعدم وقوع إصابات، مؤكدًا تصالحه مع قائدة السيارة التي تعهدت بإصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تم التوصل إليه.

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