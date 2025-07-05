السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في محكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، وقف سير محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر" لعرض القضية على رئيس محكمة الاستئناف.

 

قضية خلية مدينة نصر

وتعود تفاصيل القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، إلى اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.
 

كما وُجهت إليهم تهم تمويل جماعة إرهابية، من خلال توفير وحيازة ونقل أموال ومساعدات للجماعة مع العلم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.


وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استغلوا شبكة الإنترنت في الترويج لأفكار متطرفة، والدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف، وتبادل الرسائل والتكليفات فيما بينهم عبر منصات إلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلية مدينة نصر مدينة نصر قضية خلية مدينة نصر محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم لـ18 أكتوبر

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع لـ18 أكتوبر

الأكثر قراءة

أبهرت العالم بإنجازها وكرمها محافظ بني سويف، عالمة الفيزياء إلهام فضالي تحتفل بزفافها

بعد توجيهات الرئيس، وزير النقل يتفقد غدا أعمال صيانة الطريق الإقليمي

تفاصيل ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية، وهذه أبرز المكاسب

تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

القبض على قائد سيارة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر (فيديو)

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة

أحدث ظهور لـ عادل إمام في عقد قران حفيده

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 34 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

حزن وصدمة.. نجوم ليفربول يودعون البرتغالي ديوجو جوتا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقتها بانتهاء المشكلات والأزمات

تفسير حلم النجوم في المنام وعلاقته بالنجاة من الصعاب والمشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية