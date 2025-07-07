مصرع سيدة وإصابة شقيقتها في حادث قطار بالمنوفية

شهدت قرية تابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيبت شقيقتها ببتر في القدم، عقب اصطدام قطار القاهرة - الإسكندرية بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد.

حادث قطار بالمنوفية

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يُفيد بوقوع الحادث.

وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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