استمرار تصاعد الدخان الكثيف فى حريق سنترال رمسيس

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها لمكافحة حريق سنترال رمسيس الذى اندلع عصر اليوم الإثنين، فيما يستمر تصاعد الأدخنة من المبني.

وتشارك نحو 10 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجى فى أعمال المكافحة ألسنة اللهب، فيما نجحت فرق الإنقاذ فى إنقاذ بعض العالقين داخل المبنى فى ملحمة بطولية لرجال الحماية المدنية.

وفرضت قوات الشرطة سياجا أمنيا فى محيط المبنى لحين أعمال السيطرة، فيما تواجد رجال المرور لمنع التكدس وسحب الكثافات المرورية.

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حالة من الذعر بين المواطنين، إثر تصاعد أدخنة كثيفة في سماء العاصمة نتيجة اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المبنى من المتواجدين حفاظًا على سلامتهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل السنترال، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف.

وتواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد داخل المبنى، بينما تجري الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

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