تحرير 122 ألف مخالفة مرورية وضبط 321 سائق تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 121722 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)..

ضبط 321 سائق تحت تأثير المخدرات

كما جرى فحص 2191 سائق تبين إيجابية 321 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1372 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما جرى فحص 460 سائق وإيجابية 60 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط 42 محكوم عليه بإجمالى 68 حكم، كما تم التحفظ على 10 سيارات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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