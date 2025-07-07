الحماية المدنية تنقذ 4 موظفين عالقين داخل المكاتب في حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من إنقاذ 4 موظفين عالقين داخل المكاتب، إثر نشوب حريق داخل سنترال رمسيس.

ويواصل فريق الحماية المدنية مكافحة ألسنة اللهب لإخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد إلى باقى الطوابق فى المبنى.

وأصيب 7 أشخاص بحالات اختناق لإثر نشوب حريق في سنترال رمسيس، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 4 سيارات إلى موقع الحريق مع بدايته.

وارتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة فى الحريق لـ 10، بالإضافة إلى خزان مياه استراتيجى وسط تواجد القيادات الأمنية فى موقع الحريق.

كما وصل محافظ القاهرة ومدير الأمن إلى موقع البلاغ لتابعة جهود إخماد الحريق.

حريق ضخم في سنترال رمسيس

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حالة من الطوارئ، إثر اندلاع حريق هائل داخل مبنى سنترال رمسيس، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، واحتجاز عدد من الموظفين داخل المبنى، وسط استجابة عاجلة من قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية.

إخلاء المبنى واحتجاز موظفين وتحويلات مرورية بوسط القاهرة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل السنترال، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء وسُلّم هيدروليكي وفرق إنقاذ للتعامل مع الحادث.

وأكدت مصادر أمنية أن الأمن الإداري للمبنى قام بإخلاء عدد كبير من الموظفين مع تصاعد ألسنة اللهب، بينما جرى احتجاز آخرين داخل مكاتبهم نتيجة كثافة النيران والدخان، فيما شوهدت محاولات من بعضهم للقفز من النوافذ هربًا من الحريق، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي السياق ذاته، أجرت إدارة مرور القاهرة تحويلات مرورية في شوارع وسط البلد لتسهيل وصول سيارات الإطفاء ومنع التكدسات، فيما فرضت قوات الشرطة سياجًا أمنيًا بمحيط المبنى لمنع اقتراب المواطنين وضمان سير عمليات الإطفاء بأمان.

وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق والتبريد داخل المبنى، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات الفنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وسط تأكيدات أولية بعدم تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

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