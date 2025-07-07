الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية "خلية دعاة الفلاح"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر،  تأجيل محاكمة 21 متهما، في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة اعلاميا بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 8 أكتوبر المقبل للإطلاع. 

وجاء في أمر الإحالة إن المتهمين خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وانضم باقي المتهمين الى جماعة ارهابية مع علمهم بذلك كما قاموا بتمويل جماعة إرهابية، حيازة أسلحة نارية.

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دعاة الفلاح خلية دعاة الفلاح قيادة جماعة إرهابية

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