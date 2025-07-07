الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

اللاعب ابراهيم سعيد
اللاعب ابراهيم سعيد

حصلت  فيتو علي الصورة الأولى لـ إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق عقب صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد قضائه فترة حبسه في قضايا نفقة.

وكانت المحكمة المختصة أجلت جلسة استئناف اللاعب  إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية لجلسة 15 سبتمبر للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

اللاعب ابراهيم سعيد عقب اخلاء سبيله
اللاعب ابراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله


استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه 

وطلب محمد رشوان، محامي اللاعب  إبراهيم سعيد خلال الجلسة، استخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله “2 مليون جنيه في الشهر”، والطعن بالتزوير على المبلغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم سعيد النيابة العامة اللاعب ابراهيم سعيد النادي الأهلي الزمالك منتخب مصر

مواد متعلقة

تأجيل دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

بعد القبض عليه، إبراهيم سعيد يعارض على الأحكام الصادرة ضده

الأكثر قراءة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

غطاسون يبحثون عن المفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا (صور)

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية